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За добу Сили оборони знищили ще 810 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 360 820 військових.

За добу Сили оборони знищили ще 810 російських окупантів
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборон ліквідували ще 810 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 360 820 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 360820 (+810) осіб
  • танків - 5990 (+7)
  • бойових броньованих машин - 11100 (+13)
  • артилерійських систем - 8531 (+49) 
  • РСЗВ - 945 (+2) 
  • засоби ППО - 626 (+1) 
  • літаків - 329 (+0) 
  • гелікоптерів - 324 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6710 (+53)
  • крилаті ракети - 1710 (+1)
  • кораблі / катери - 23 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11365 (+35) 
  • спеціальна техніка - 1284 (+7).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони та пункту управління противника.

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