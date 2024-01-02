За добу Сили оборони знищили ще 810 російських окупантів

За минулу добу Сили оборон ліквідували ще 810 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 360 820 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 360820 (+810) осіб
- танків - 5990 (+7)
- бойових броньованих машин - 11100 (+13)
- артилерійських систем - 8531 (+49)
- РСЗВ - 945 (+2)
- засоби ППО - 626 (+1)
- літаків - 329 (+0)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6710 (+53)
- крилаті ракети - 1710 (+1)
- кораблі / катери - 23 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11365 (+35)
- спеціальна техніка - 1284 (+7).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони та пункту управління противника.