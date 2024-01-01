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Правоохоронці підозрюють мешканця Вовчанська у колабораційній діяльності

Після звільнення у вересні 2022 року Вовчанська, чоловік втік разом з окупантами.

Правоохоронці підозрюють мешканця Вовчанська у колабораційній діяльності
Фото: Нацполіція

Слідчі поліції заочно повідомили 28-річному мешканцю Вовчанська Харківської області про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“У червні минулого року порушник добровільно обійняв посаду “оперуповноваженого відділення карного розшуку Вовчанського районного відділу внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ військової цивільної адміністрації в Харківській області”, - розповіли в поліції.

Втім, після звільнення у вересні 2022 року Вовчанська, чоловік втік разом з окупантами.

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Якщо провина чоловіка буде доведена, йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

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