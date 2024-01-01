Ще чотири ворожі безпілотники знищили на півдні України

Ввечері 1 січня українські захисники знищили ще чотири ворожі безпілотники на півдні нашої держави.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Зокрема, на Миколаївщині сили і засоби протиповітряної оборони збили БпЛА "Shahed-136/131".
Упродовж дня на Херсонщині знищили розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР" і два ударні БпЛА "Ланцет".
- Нині близько 14:00 російські окупанти атакували Україну з півночі 10-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. 9 цілей вдалося збити.
- Перед цим над Сумщиною і Дніпропетровщиною наші захисники збили два ворожі дрони і ракету.
- Загалом Росія втратила на війні в Україні 6657 БпЛА оперативно-тактичного рівня.