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Ще чотири ворожі безпілотники знищили на півдні України

Російські БпЛА збили на Миколаївщині та Херсонщині.

Ще чотири ворожі безпілотники знищили на півдні України
Безпілотник "Ланцет"
Фото: profile

Ввечері 1 січня українські захисники знищили ще чотири ворожі безпілотники на півдні нашої держави.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Зокрема, на Миколаївщині сили і засоби протиповітряної оборони збили БпЛА "Shahed-136/131".

Упродовж дня на Херсонщині знищили розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР" і два ударні БпЛА "Ланцет".

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