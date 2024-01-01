Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами

Російські окупаційні війська 1 січня атакували Дніпропетровську область артилерією та дронами.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“7 дронів-камікадзе спрямував ворог на Нікопольщину. Накривав артилерійським вогнем. Бив по райцентру та Мирівській громаді”, - розповів Лисак.
Він додав, що росіяни також атакували Криворіжжя. Зеленодольську громаду окупанти обстріляли з артилерії. Обстріл пошкодив лінії електропередач та інтернет-зв'язку, зараз тривають відновлювальні роботи.
Внаслідок російських ударів, на щастя, люди не постраждали.