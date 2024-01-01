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Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами

Внаслідок ударів люди не постраждали.

Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Російські окупаційні війська 1 січня атакували Дніпропетровську область  артилерією та дронами. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“7 дронів-камікадзе спрямував ворог на Нікопольщину. Накривав артилерійським вогнем. Бив по райцентру та Мирівській громаді”, - розповів Лисак. 

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Він додав, що росіяни також атакували Криворіжжя. Зеленодольську громаду окупанти обстріляли з артилерії. Обстріл пошкодив лінії електропередач та інтернет-зв'язку, зараз тривають відновлювальні роботи.  

Внаслідок російських ударів, на щастя, люди не постраждали.

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