На ймовірних напрямках наступу росіян із півночі встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін, - Наєв

На ймовірних напрямках наступу російських окупантів із півночі встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він зазначив, що в рамках проведення стабілізаційної операції було здійснено інженерне обладнання рубежів оборони, що включає фортифікаційне обладнання та систему інженерних загороджень. Тривають заходи з удосконалення обладнання і обслуговування.

Наєв також повідомив, що з початку червня 2022 року і дотепер на основних напрямках можливого наступу противника було встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін. Створені протитанкові мінні поля, групи протитанкових мін. Встановлені комплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугаси, міновані завали та інші.

Щільність мінно-вибухових загороджень у з Північній операційній зоні збільшено у 16 разів. Паралельно були встановлені невибухові загородження та підготовлені до руйнування об’єкти транспортної інфраструктури, зокрема мости та дороги.

Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Продовжуються роботи над фортифікаційним обладнанням позицій другої лінії за активної участі місцевих органів влади.

"Ми спільно створюємо умови для того, щоб державний кордон України в Північній операційній зоні став абсолютно непрохідним для ворожих сил. У тісній взаємодії з головами військових адміністрацій ми будуємо військові інженерно-технічні та фортифікаційні споруди, встановлюємо додаткові камери спостереження. Ця робота проводилася в режимі 24/7 усі 365 днів на рік", - зазначив Наєв.

Також організовано постійну взаємодію з військовими адміністраціями з питань захисту об'єктів критичної інфраструктури шляхом встановлення додаткових фортифікаційних споруд та обладнання і збільшення кількості мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що в листопаді Польща розгорнула новий танковий батальйон на кордоні з Білоруссю, щоб не допустити нападу росіян.