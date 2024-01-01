​Росіяни атакували селище Комишани на Херсонщині, є поранена

Потерпіла в лікарні, у неї черепно-мозкова травма.

Російська армія обстріляли селище Комишани.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Під ворожим вогнем опинився житловий будинок. Відомо про одну потерпілу. У жінки діагностували черепно-мозкову травму та контузію. Потерпілу доставили до лікарні.