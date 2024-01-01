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​Росіяни атакували селище Комишани на Херсонщині, є поранена

Потерпіла в лікарні, у неї черепно-мозкова травма.

​Росіяни атакували селище Комишани на Херсонщині, є поранена
Фото: EPA/UPG

Російська армія обстріляли селище Комишани.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Під ворожим вогнем опинився житловий будинок. Відомо про одну потерпілу. У жінки діагностували черепно-мозкову травму та контузію. Потерпілу доставили до лікарні.

  • Нині під обстрілом опинилося також селище Велетенське. Там одна людина загинула, ще одна поранена.
  • За минулу добу росіяни здійснили 123 обстріли Херсонської області, випустивши 565 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації, зокрема завдали ракетного удару. Загинула дитина, ще 14 людей поранені.
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