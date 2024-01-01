​Росіяни атакували селище Комишани на Херсонщині, є поранена

Російська армія обстріляли селище Комишани.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Під ворожим вогнем опинився житловий будинок. Відомо про одну потерпілу. У жінки діагностували черепно-мозкову травму та контузію. Потерпілу доставили до лікарні.
- Нині під обстрілом опинилося також селище Велетенське. Там одна людина загинула, ще одна поранена.
- За минулу добу росіяни здійснили 123 обстріли Херсонської області, випустивши 565 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації, зокрема завдали ракетного удару. Загинула дитина, ще 14 людей поранені.