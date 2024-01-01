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​У прикордонних регіонах Росії зростає невдоволення бізнесу діями військових, - Центр нацспротиву

Зокрема, підприємства цукрового заводу в Курській області зазнали 75 млн рублів збитків. Однак, Кремль їх власникам не компенсував.

​У прикордонних регіонах Росії зростає невдоволення бізнесу діями військових, - Центр нацспротиву
Російські військові (Архівне фото)
Фото: EPA/UPG

У Росії місцевий бізнес незадоволений діями збройних сил, які наражають прикордоння на невиправдану небезпеку.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Показовою є ситуація навколо Тьоткінського цукрового заводу, розташованого в Курській області, якому за рішенням арбітражного суду Москви відмовили у стягненні з МО РФ збитків нанесені підприємству за перші три місяці з початку вторгнення в Україну.

Тоді потужності підприємства та прилеглі території використовувались ЗС РФ та були багаторазово пошкоджені обстрілами, що призвело до збитків на 75 млн рублів. Проте кремлівська влада вирішила не компенсувати власникам знищення майна.

"Зауважимо, якщо на вашій приватній території завелись війська РФ, ви завжди можете вигнати їх звідти за допомогою Сил Оборони, просто повідомивши нам координати", - додали в Центрі нацспротиву.

Що відбувається в прикордонних областях Росії

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