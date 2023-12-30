Вибухи у Бєлгороді: Чехія відмовилася приходити на екстрене засідання Радбезу ООН, яке скликає Росія

Раніше Росія заявила, що Україна вдарила по Бєлгороду з використавнням чеської зброї.

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський заявив, що Чехія не з'явиться на засідання Радбезу ООН.

Про це він написав у соцмережі X.

“Ми відмовляємося, щоб нас куди-небудь викликала Росія. Чехія не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора. Коли Росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на Радбезі, ми з радістю приїдемо”, - написав Ян Ліпавський.

We refuse to be summoned anywhere by Russia. Czechia will not serve the lie-poisoned propaganda of the aggressor. When Russia wants to discuss the withdrawal of its occupying troops at the Security Council, we will be happy to come. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) December 30, 2023

Зазначимо, Росія скликає термінове засідання Ради Безпеки ООН з приводу нібито обстрілів Бєлгорода 30 грудня. Засідання Радбезу заплановане на 23:00 за київським часом.

Сьогодні українські медіа із посиланням на джерела повідомили, що Сили оборони завдали ракетні удари по військових об'єктах Бєлгорода. Неефективна робота російської протиповітряної оборони завдала руйнувань цивільній інфраструктурі міста.