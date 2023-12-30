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Вибухи у Бєлгороді: Чехія відмовилася приходити на екстрене засідання Радбезу ООН, яке скликає Росія

Раніше Росія заявила, що Україна вдарила по Бєлгороду з використавнням чеської зброї.

Вибухи у Бєлгороді: Чехія відмовилася приходити на екстрене засідання Радбезу ООН, яке скликає Росія
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
Фото: ЕРА/UPG

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський заявив, що Чехія не з'явиться на засідання Радбезу ООН. 

Про це він написав у соцмережі X.

“Ми відмовляємося, щоб нас куди-небудь викликала Росія. Чехія не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора. Коли Росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на Радбезі, ми з радістю приїдемо”, - написав Ян Ліпавський.

Зазначимо, Росія скликає термінове засідання Ради Безпеки ООН з приводу нібито обстрілів Бєлгорода 30 грудня. Засідання Радбезу заплановане на 23:00 за київським часом. 

Сьогодні українські медіа із посиланням на джерела повідомили, що Сили оборони завдали ракетні удари по військових об'єктах Бєлгорода. Неефективна робота російської протиповітряної оборони завдала руйнувань цивільній інфраструктурі міста.

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