Віцепрезидентка Єврокомісії про вступ України до ЄС: Можна говорити про роки, а не десятиліття

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова, коментуючи терміни вступу України до Євросоюзу, заявила, що краще говорити про роки, а не десятиліття.

Як передають Novinky, Юрова зауважила, що ідею «повне членство чи відсутність членства» більше не застосовують.

"Ми визначили декілька сфер, у яких держави-кандидати можуть наблизитися до Союзу, не будучи його членами. Держави можуть з'єднуватися із ЄС у цифровому, енергетичному, транспортному плані, за допомогою транспортної інфраструктури, також ми можемо визнавати кваліфікації одна одної, країна-кандидат може отримати доступ до європейського ринку, хоч і з обмеженнями. Україна може отримати все це ще до того, як стане державою-членом", - сказала віцепрезидентка ЄК.

Вона відзначила, що "зусилля українців спрямовні у двох напрямках".

"З одного боку, це екстремальне зусилля, спрямоване на перемогу у війні, навіть незважаючи на те, що ресурси російської сторони набагато більші, особливо людські. Водночас Україна виконує неймовірну роботу зі здійснення реформ, яких вона потребує і яких хоче в розпал війни", - додала Юрова.

Мова йде про ухвалення двох антикорупційних законів: одного закону про лобіювання та одного закону щодо меншин. "Однак після початку переговорів про вступ розпочнеться набагато більша робота - всі українські закони мають бути адаптовані до європейського законодавства. Це початок справді складного процесу, і українці повідомляють, що готові до нього", - сказала віцепрезидентка Єврокомісії.