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Кулеба та Боррель обговорили посилення української ППО

ЄС вживає заходів задля прискорення доставки обіцяної кількості артилерійських снарядів та сприяння швидкому розвитку оборонної промисловості.

Кулеба та Боррель обговорили посилення української ППО
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Фото: МЗС України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба  у бомбосховищі провів розмову із головою Європарламенту Жозепом Боррелем.

"Ми домовилися активізувати наші спільні зусилля для поставки в Україну додаткових систем ППО", – написав Кулеба у соцмережі Х (Twitter).

Також, за словами Кулеби, глава європейської дипломатії запевнив, що ЄС вживає заходів задля прискорення доставки обіцяної кількості артилерійських снарядів та сприяння швидкому розвитку оборонної промисловості.

Дипломати також обговорили майбутній саміт Європейської Ради 1 лютого, на якому, як очікується, буде затверджено програму довгострокового фінансування ЄС для України Ukraine Facility. 

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