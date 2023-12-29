Кулеба та Боррель обговорили посилення української ППО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у бомбосховищі провів розмову із головою Європарламенту Жозепом Боррелем.

"Ми домовилися активізувати наші спільні зусилля для поставки в Україну додаткових систем ППО", – написав Кулеба у соцмережі Х (Twitter).

Також, за словами Кулеби, глава європейської дипломатії запевнив, що ЄС вживає заходів задля прискорення доставки обіцяної кількості артилерійських снарядів та сприяння швидкому розвитку оборонної промисловості.

In the MFA bomb shelter, I spoke with @JosepBorrellF, who expressed EU solidarity and support for Ukraine in the face of Russia's brutal attack. We agreed to step up our joint efforts to deliver additional air defense systems to Ukraine.



I thanked HR/VP for all of the political… pic.twitter.com/HVoUxrkP0p — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 29, 2023

Дипломати також обговорили майбутній саміт Європейської Ради 1 лютого, на якому, як очікується, буде затверджено програму довгострокового фінансування ЄС для України Ukraine Facility.