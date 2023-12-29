Це наймасованіша атака з повітря за цю війну.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Росія буде продовжувати масовані ракетно-дронові атаки на Україну.

“Масована ракетна атака держави-терориста на нашу землю. Багато місяців росіяни накопичували ракети ось для цього: удари по житлових будинках, торговельних центрах, лікарнях. По мирних українських містах”, - написав міністр.

За даними Повітряних сил окупанти використовували аеро-балістичні, балістичні, крилаті, зенітно-керовані ракети, дрони-камікадзе “Шахед”. 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505. Це наймасованіша атака з повітря за цю війну.

Міністр повідомив, що росіяни вбили і поранили українських громадян, зруйнували інфраструктуру.

“Знову й знову росія демонструє всьому світу, що не має іншої мети, ніж терор, ніж вбивства, ніж геноцид українців. За кожен з цих злочинів буде справедливе покарання”, - написав Умєров.

Він зауважив, що з такими запасами ракет, які є в держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати такі атаки. Зі свого боку Україна продовжує роботу з урядами країн-партнерів щодо надання Україні достатньої кількості засобів ППО, щоб убезпечити український народ від смертельної небезпеки майбутніх атак.

Нагадаємо, цієї ночі російська армія влаштувала декілька хвиль атак на українські міста. Пошкодження є в декількох регіонах. За попередніми даними від міністра внутрішніх справ, загинули щонайменше 12 людей, 76 поранені. Відбій тривоги в більшості регіонів оголосили після 9 ранку.