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У застосунку "Дія" тимчасово не працюватимуть послуги для водіїв

Вже за декілька днів водії знову зможуть отримувати послуги.

У застосунку "Дія" тимчасово не працюватимуть послуги для водіїв
Фото: Пресслужба Мінцифри

У застосунку "Дія" тимчасово не працюватимуть послуги заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

“З нового року підвищується вартість адмінпослуг для водіїв — таке рішення ухвалив Уряд. Сервісному центру МВС потрібен час, щоби внести зміни. Тож пов’язані з ними послуги в Дії будуть тимчасово недоступні, а саме — заміна водійського посвідчення та перереєстрація авто”, - йлеться в повідомленні.

Зазначається, що вже за декілька днів водії знову зможуть отримувати послуги в кілька кліків.

Нагадаємо, в Україні з наступного року зросте вартість водійських прав та складання іспитів на водіння. Зокрема, вартість теоретичного та практичного іспитів збільшиться з 13 гривень до 250 гривень та 420 гривень відповідно.

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