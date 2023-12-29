Головне за ніч та ранок п’ятниці, 29 грудня: масована атака, 114 збитих цілей зі 158, руйнування, загиблі, десятки постраждалих

Цієї ночі російська армія ракетами в декілька хвиль атакувала Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Запоріжжя, Конотоп та інші міста. Перед ракетами ворог запустив безпілотники. Є влучання, руйнування, загиблі і поранені. Відбій тривоги в більшості регіонів оголосили після 9 ранку.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що загалом росіяни випустили близько 110 ракет. Більшу частину збито.

Атаки, серед іншого, зазнали, пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста.

За даними Повітряних сил, ракети змінювали курс. За словами речника ПС Юрія Ігната, окупанти використовували «Кинджали», балістику, С-300, крилаті ракети, БПЛА, Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505... "Стільки цілей одночасно на нашому моніторі, ми ще не бачили", - сказав Ігнат.

Під час масованої атаки росіян над Києвом сили протиповітряної оборони збили понад три десятки повітряних цілей, повідомила Київська міська державна адміністрація.

Повітряна тривога в столиці оголошувалася тричі і тривала майже 5 годин.

Інформація про наслідки масованої атаки – в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 53 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили 14 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 12 атак в районах Первомайського та Невельського.

Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Минулої доби наша авіація завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, два пункти управління, дві станції РЕБ, два зенітно-ракетних комплекси та шість складів боєприпасів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 29 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони знищили ще 850 російських окупантів, 13 танків, 18 бронемашин, 26 артсистем. Загалом Росія вже втратила в Україні 357 520 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Під час масованої повітряної атаки росіян на Україну сили ППО збили 87 ракет і 27 ударних безпілотників, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. На жаль, є загиблі та постраждалі.

У Повітряних силах цю повітряну атаку назвали наймасованішою. ППО збила 114 зі 158 цілей.

"Спершу окупанти традиційно атакували «шахедами» з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Близько 3.00 ворог підняв у повітря стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. Усього – 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6.00 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55", – повідомив Головком.

З Курської області біля 05.00 ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей.

Водночас окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії – С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей рф.

О 6.30 було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із Астраханської області.

Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

За попередніми результатами цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА. Повітряні Сили у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили 27 ударних БпЛА Shahed-136/131 і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракетну атаку Росії по Україні.

Вона опублікувала у Twitter (X) скриншот зі сповіщеннями про повітряну тривогу на смартфоні та зазначила, що це - те, що українці побачили на своїх телефонах сьогодні вранці.

"Мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами", – написала вона.

Брінк наголосила, що необхідно продовжити фінансування України, для боротьби з російською агресією.

"Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху в 2024 році", - додала вона.

Штат Мен дискваліфікував Дональда Трампа з голосування штату на первинних виборах (праймеріз) президента США наступного року.

Держсекретар штату Мен, демократка Шенна Беллоуз, дійшла висновку, що Трамп, фаворит серед кандидатів у президенти від Республіканської партії, підбурив штурм Капітолію, коли поширив неправдиві заяви про фальсифікації на виборах 2020 року.

“Конституція США не терпить зазіхань на основи нашого уряду”, − написала Беллоуз у 34-сторінковій ухвалі.

Рішення може бути оскаржене у Верховному суді штату, і Беллоуз призупинила його доки суд не винесе рішення з цього питання.

Нагадаємо, 19 грудня Верховний суд Колорадо усунув Трампа від участі у праймеріз штату, що зробило його першим кандидатом в історії США, якого визнали непридатним для участі у президентських виборах через участь у заколоті.

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