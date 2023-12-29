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Внаслідок ракетної атаки на Київщині поранено мирного жителя та пошкоджено житлові будинки

Також пошкоджені автомобілі та лінії електромереж.

Внаслідок ракетної атаки на Київщині поранено мирного жителя та пошкоджено житлові будинки
Фото: Офіс Генпрокурора

Внаслідок ракетної атаки на Київщині поранено мирного жителя та пошкоджено житлові будинки. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 29 грудня 2023 року ворог здійснив ракетну атаку по Київщині. 

Травмовано мирного жителя, йому надано медичну допомогу. 

В декількох районах зафіксовано падіння уламків на приватні житлові будинки. Це призвело до виникнення пожеж. Пошкоджено автомобілі та лінії електромереж. 

На місцях подій працюють екстрені служби, прокурори та слідчо-оперативні групи.

Нагадаємо, Росія за ніч і ранок влаштувала декілька хвиль атак на українські міста: Київ, Львів, Конотоп, Одесу, Дніпро та інші. Є постраждалі та загиблі. Зокрема, над Києвом збили більше 30 повітряних цілей. Загинули дві людини, 18 постраждали.

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