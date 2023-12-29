Внаслідок ракетної атаки на Київщині поранено мирного жителя та пошкоджено житлові будинки.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 29 грудня 2023 року ворог здійснив ракетну атаку по Київщині.
Травмовано мирного жителя, йому надано медичну допомогу.
В декількох районах зафіксовано падіння уламків на приватні житлові будинки. Це призвело до виникнення пожеж. Пошкоджено автомобілі та лінії електромереж.
На місцях подій працюють екстрені служби, прокурори та слідчо-оперативні групи.
Нагадаємо, Росія за ніч і ранок влаштувала декілька хвиль атак на українські міста: Київ, Львів, Конотоп, Одесу, Дніпро та інші. Є постраждалі та загиблі. Зокрема, над Києвом збили більше 30 повітряних цілей. Загинули дві людини, 18 постраждали.