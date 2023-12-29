Під завалами однієї з будівель можуть знаходитися люди.

Сьогодні в період часу з 07:30 по 08:25 військовими РФ нанесено масований ракетний удар по Запоріжжю.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Цілями ворога стали території кількох підприємств міста. Одна з ракет влучила по відкритій місцевості, ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру.

На жаль, наразі відомо про одну загиблу жінку.

Попередньо - 10 постраждалих.

Під завалами однієї з будівель можуть знаходитися люди.

На місцях працюють оперативні служби.

Одну з ворожих ракет було збито засобами ППО в Запорізькому районі.

Інформація щодо всіх місць влучань, руйнувань та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, Росія за ніч і ранок влаштувала декілька хвиль атак на українські міста: Київ, Львів, Конотоп, Одесу, Дніпро та інші. Є постраждалі та загиблі.