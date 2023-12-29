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​Росіяни 20 разів дарили по Харкову. Одна людина загинула, 11 дістали поранення

Пошкоджено лікарню, є проблеми з електрикою для транспорту.

​Росіяни 20 разів дарили по Харкову. Одна людина загинула, 11 дістали поранення
Харківська ОВА (архівне фото)
Фото: Олег Синєгубов

Російські окупаційні війська обстрілюють Харків втретє за ранок п'ятниці. Окупанти завдали понад 20 ударів по місту, попередньо – ракетами С-300.

У результаті двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства. Загинула людина, 11 поранені, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поряд знайдено уламки російської ракети. Під час ворожого обстрілу також було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. Внаслідок ударів 1 людина загинула - чоловік близько 35 років, 11 людей зазнали поранень", – написав він.

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У другу хвилю ударів зафіксовано щонайменше чотири влучання.

Голова Нацполіції області Володимир Тимошко також повідомив, що в Київському районі міста пошкоджено будівлю лікарні.

  • Уранці в столиці декілька разів лунали вибухи. Ворог застосував крилаті ракети. Під ударом – не лише Києв, а і Львів, Одеса, Харків та інші міста. 
  • Пошкодження багатоповерхівки внаслідок уламків зафіксовано в Одесі. В Конотопі пошкоджено СТО і будинок. У Львові – об'єкт критичної інфраструктури.
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