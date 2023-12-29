​Росіяни 20 разів дарили по Харкову. Одна людина загинула, 11 дістали поранення

Російські окупаційні війська обстрілюють Харків втретє за ранок п'ятниці. Окупанти завдали понад 20 ударів по місту, попередньо – ракетами С-300.
У результаті двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства. Загинула людина, 11 поранені, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"У одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поряд знайдено уламки російської ракети. Під час ворожого обстрілу також було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. Внаслідок ударів 1 людина загинула - чоловік близько 35 років, 11 людей зазнали поранень", – написав він.
У другу хвилю ударів зафіксовано щонайменше чотири влучання.
Голова Нацполіції області Володимир Тимошко також повідомив, що в Київському районі міста пошкоджено будівлю лікарні.
- Уранці в столиці декілька разів лунали вибухи. Ворог застосував крилаті ракети. Під ударом – не лише Києв, а і Львів, Одеса, Харків та інші міста.
- Пошкодження багатоповерхівки внаслідок уламків зафіксовано в Одесі. В Конотопі пошкоджено СТО і будинок. У Львові – об'єкт критичної інфраструктури.