​Росіяни 20 разів дарили по Харкову. Одна людина загинула, 11 дістали поранення

Пошкоджено лікарню, є проблеми з електрикою для транспорту.

Російські окупаційні війська обстрілюють Харків втретє за ранок п'ятниці. Окупанти завдали понад 20 ударів по місту, попередньо – ракетами С-300.

У результаті двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства. Загинула людина, 11 поранені, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поряд знайдено уламки російської ракети. Під час ворожого обстрілу також було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. Внаслідок ударів 1 людина загинула - чоловік близько 35 років, 11 людей зазнали поранень", – написав він.

У другу хвилю ударів зафіксовано щонайменше чотири влучання.

Голова Нацполіції області Володимир Тимошко також повідомив, що в Київському районі міста пошкоджено будівлю лікарні.