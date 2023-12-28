Стефанчук запевнив, що прийняття закону про мобілізацію - пріоритет для парламенту

В Україні має бути чітка, збалансована державна політика, як забезпечити перемогу в цій війні, як відстояти незалежність та державність.
Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Звісно, будуть дискусії. Як ви бачите, деякі питання вже викликають певний дискурс у суспільстві. Але ми маємо для себе чітко зрозуміти одну річ – війну може виграти тільки єдність українців. Не можуть бути громадяни України, які глибоко переживають за майбутнє України, протягуючи каву у Відні. І зрештою, маємо розуміти - так, це жорсткі заходи, але, повірте мені, роликами з псом Патроном цю війну виграти неможливо”, - сказав Стефанчук.
Він додав, що наразі відповідний законопроєкт ретельно вивчається членами парламентських фракцій і Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки.
Спікер запевнив, що затвердження комплексного законопроєкту щодо удосконалення процедури проведення мобілізації є пріоритетом для парламенту.
Також він додав, що під час розгляду документа Верховна Рада дослухатиметься до позиції військових і Кабінету Міністрів.
Водночас спікер очікує великі дискусії при розгляді законопроєкту на рівні комітету.
Що з законом про мобілізацію
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Пізно ввечері 25 грудня на сайті Верховної Ради опублікували два законопроєкти з новими правилами мобілізації, підставами для звільнення зі служби й посиленням відповідальності за військові правопорушення.
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LB.ua уже аналізував драфт базового проєкту, коли з ним працювала робоча група, до якої увійшли представники Генштабу, Міноборони, парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, а також різних фракцій.
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Зареєстрований документ передбачає можливість звільнитися за власним бажанням після 36 місяців безперервної служби, знижує призовний вік із 27 до 25 років, скасовує строкову службу й запроваджує обов’язкову базову військову підготовку з 18 років. Розсилання повісток електронною поштою та суттєві обмеження прав чоловіків, які виїхали з України, якщо ті відмовляться стати на облік у консульських установах.
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Якою буде мобілізація по-новому, зокрема, про електронні повістки й відповідальність ухилянтів, читайте в матеріалі LB.ua.
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Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про мобілізацію 10 січня 2024 року.
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На пресконференції 19 грудня президент Зеленський сказав, що до нього на Ставці звернулися військові, і вони пропонували мобілізувати близько 500 000 людей.
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що військове командування не давало запиту з конкретними цифрами щодо кількості необхідних для мобілізації людей. Цифра від 400 до 500 тисяч була сформована з огляду на поточні потреби та потреби на 2024 рік.
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Раніше Залужний також говорив, що мобілізацію треба повертати на минулий рівень. Він зазначав, що зараз це проблема хлопців, котрі воюють на передньому краї, яких має хтось замінювати.
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За даними "Української правди", депутатам фракції "Слуга народу" рекомендували уникати коментарів про законопроєкт щодо мобілізації та військового обліку, а натомість відсилати до військових.
- Раніше, коментуючи статтю Залужного в журналі The Economist, в Офісі президента Зеленського заявили, що головкому "не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті". У США натомість охарактеризували статтю головнокомандувача ЗСУ як один із важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України.