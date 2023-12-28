Стефанчук запевнив, що прийняття закону про мобілізацію - пріоритет для парламенту

Наразі відповідний законопроєкт ретельно вивчається членами парламентських фракцій і Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки.

В Україні має бути чітка, збалансована державна політика, як забезпечити перемогу в цій війні, як відстояти незалежність та державність.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Звісно, будуть дискусії. Як ви бачите, деякі питання вже викликають певний дискурс у суспільстві. Але ми маємо для себе чітко зрозуміти одну річ – війну може виграти тільки єдність українців. Не можуть бути громадяни України, які глибоко переживають за майбутнє України, протягуючи каву у Відні. І зрештою, маємо розуміти - так, це жорсткі заходи, але, повірте мені, роликами з псом Патроном цю війну виграти неможливо”, - сказав Стефанчук.

Він додав, що наразі відповідний законопроєкт ретельно вивчається членами парламентських фракцій і Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки.

Спікер запевнив, що затвердження комплексного законопроєкту щодо удосконалення процедури проведення мобілізації є пріоритетом для парламенту.

Також він додав, що під час розгляду документа Верховна Рада дослухатиметься до позиції військових і Кабінету Міністрів.

Водночас спікер очікує великі дискусії при розгляді законопроєкту на рівні комітету.

Що з законом про мобілізацію