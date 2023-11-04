В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті

Так в ОП прокоментували статтю в журналі The Economist.

Коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в журналі The Economist, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що генералу Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті.

Таку заяву представник ОП зробив в ефірі телемарафону.

"На місці військових я б, напевно, найменше, що робив би – це коментував би для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти", – повідомив Жовква.

Заступник голови Офісу президента додає, що така інформація щодо подій на фронті полегшує роботу агресору.

"Я впевнений, що все дуже уважно прочитано, занотовано, зроблено висновки", – додав посадовець.

Жовква також заявив, що після виходу згаданої статті до нього телефонував один з керівників кабінетів лідерів.

"Мене в паніці запитують, що доповідати "моєму лідерові? Ми дійсно в глухому куті?", – обурюється представник ОП.

Нагадаємо, в колонці для видання Thе Economist Валерій Залужний зауважив, що нині війна стає "позиційною", яка складається зі статичних і виснажливих боїв. Це йде на користь лише Росії, оскільки дозволить їй відновити військову силу, що надалі загрожуватиме Україні та її Збройним Силам. У Білому домі охарактеризували статтю головнокомандувача Збройних сил України як один із важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України.