​Білий дім відреагував на статтю Залужного
​Білий дім відреагував на статтю Залужного
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій
Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
ГоловнаПолітика

В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті

Так в ОП прокоментували статтю в журналі The Economist.

В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті
Фото: facebook.com/CinCAFU

Коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в журналі The Economist, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що генералу Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті. 

Таку заяву представник ОП зробив в ефірі телемарафону. 

"На місці військових я б, напевно, найменше, що робив би – це коментував би для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти", – повідомив Жовква.

Заступник голови Офісу президента додає, що така інформація щодо подій на фронті полегшує роботу агресору. 

"Я впевнений, що все дуже уважно прочитано, занотовано, зроблено висновки", – додав посадовець.

Жовква також заявив, що після виходу згаданої статті до нього телефонував один з керівників кабінетів лідерів.

"Мене в паніці запитують, що доповідати "моєму лідерові? Ми дійсно в глухому куті?", – обурюється представник ОП.

Нагадаємо, в колонці для видання Thе Economist Валерій Залужний зауважив, що нині війна стає "позиційною", яка складається зі статичних і виснажливих боїв. Це йде на користь лише Росії, оскільки дозволить їй відновити військову силу, що надалі загрожуватиме Україні та її Збройним Силам. У Білому домі охарактеризували статтю головнокомандувача Збройних сил України як один із важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies