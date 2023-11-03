Заступник голови ОП Жовква зустрівся із главою представництва НАТО в Україні

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустріся з главою представництва НАТО в Україні Карен МакТір.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Сторони обговорили стан реалізації рішень цьогорічного Вільнюського саміту НАТО, спрямованих на посилення взаємодії України з Альянсом та реалізацію євроатлантичних прагнень України.

Зокрема, було відзначено позитивні результати візиту Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Україну 28 вересня. Також відзначили результати першого засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони.

Жовква і МакТір обговорили досягнутий прогрес з підготовки проєкту адаптованої Річної національної програми.

Також співрозмовники обговорили реалізацію рішення Альянсу щодо розвитку Комплексного пакета допомоги НАТО для України. В межах цього рішення Україні надається нелетальна військова допомога.

Вони обговорили також нову багаторічну Програму допомоги для розвитку сектору безпеки та оборони України.

Нагадаємо, у жовтні в Брюсселі відбулась зустріч міністрів оборони країн НАТО. На ній йшлося про оборонні плани та операції Альянсу, місії НАТО та ситуацію на Близькому Сході.