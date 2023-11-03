Експартнер Єрмака, кінопродюсер Колюбаєв відповів на звинувачення щодо участі у будівельному бізнесі зі Столаром і Медведчуком

Колишній партнер Єрмака кінопродюсер Колюбаєв відповів на звинувачення щодо участі у будівельному бізнесі разом зі Столаром і Медведчуком.

Голова правління Ради з державної підтримки кінематографа, власник телекомпанії «Мейнстрім», колишній партнер керівника Офісу президента Андрія Єрмака по кінобізнесу Артем Колюбаєв відповів на розслідування Bihus.Info щодо його участі у будівельному бізнесі разом з нардепом Вадимом Столаром, а також підозрюваним у державній зраді ексдепутатом Віктором Медведчуком.

“В мене немає і ніколи не було будівельного бізнесу. І головне – я не знайомий (не розмовляв, не бачив і не чув) зі Столаром та Медведчуком, бізнес з якими мені приписують.

… Я знайомий з власниками девелопера (Руденко Андрієм та Мехтієвим Рамілем), про який розповідають у сюжеті, проте це не робить мене співвласником девелопера чи проектів, якими управляє девелопер. До речі, хочу зазначити, що ми з сім’єю Раміля друзі понад 20 років. Ця компанія офіційно заявляла про фейки і неправдиву інформацію на своїй сторінці. Проте фантазувати та розповідати про чергову вигадану зраду набагато цікавіше, ніж аналізувати факти”, - написав Колюбаєв у фейсбуці.

Також він відкинув звинувачення у тому, що “Компанія з управління активами”, часткою якої він володіє не управляє фондами, якими володіють Столар чи Медведчук, про що також йшлося у розслідуванні.

Крім цього журналісти також зазначили, що в червні цього року кінопродакшн Колюбаєва «Мейнстрім пікчерз» став одним із переможців мистецького конкурсу, який провело держпідприємство «‎Мультимедійна платформа іномовлення України», і отримав підряди загальною вартістю 21 млн грн. Ця сума з держбюджету призначена для виготовлення серіалів «Мангровий гай», «Одна велика родина» та «Мистецтво в тіні війни».

Продюсер на це зазначає, що з 2021 року, коли став членом Ради з державної підтримки кінематографії, жоден з його проєктів не подавався на пітчинги до Державного агентства України з питань кіно. А його компанія «Мейнстрім Пікчерз» у 2023 році взяла участь у мистецькому конкурсі Державного підприємства “Мультимедійна платформа іномовлення України” “на загальних засадах та увійшла у список з 53-ох фінальних переможців”.

“Зауважу, що не йдеться про виграш коштів чи фінансування на виробництво контенту наперед. Компанія має виробити відеоконтент за власні кошти, а вже потім передати ДП “МПІУ” і отримати компенсацію. Компанія «Мейнстрім» не має жодних обмежень щодо участі у конкурсі”, - зауважив кінопродюсер.

Також він підтвердив свою участь у бізнесі з виробництва дронів. Журналісти Bihus.Info писали, що влітку Колюбаєв разом із російським режисером українського походження Олексієм Кирющенком («Моя прекрасна няня», «Свати», «Слуга народу») став співвласником компанії-виробника безпілотників Culver. За даними Bihus.Info, продюсер і режисер отримали в компаніях, які входять в Culver, по 5%.

“Чи займаюся я дронами? Так займаюся. Більше того, і мої друзі займаються виробництвом дронів, і майже вся країна займається виробництвом дронів - хто як може і вміє. Хтось на заводах, хтось в гаражах, а хтось навіть і вдома. Наша команда волонтерів передала більше 300 БПЛА військовим. Це абсолютно різні дрони - від всесвітнього відомих брендів до апаратів, що виробляються самотужки. Серед переданих дронів є багато екземплярів від згаданого українського виробника. Але зі зрозумілих причин в умовах війни таку інформацію ніхто не постить у фб, не вказує адресу виробника та інші подробиці.

З початку повномасштабного вторгнення ми разом з вказаним виробником працюємо над розробкою дронів. До речі, саме кіношники одні з найкращих операторів дронів та добре на них знаються, бо використовуємо їх постійно у своїй роботі”, - написав Колюбаєв.