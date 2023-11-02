У залишках нової російської ракети знайшли іноземну плату, – Єрмак

Ракета використовується в комплексах С-400, її дальність – 380-400 км.

На Запорізькому напрямку знайшли залишки нової російської ракети, серед яких виявили іноземну плату.

Про це повідомляє у Telegram голова ОП Андрій Єрмак.

"Іноземна плата нової російської ракети 40Н6, яка використовується в комплексах С-400. Її дальність – 380-400 км. Залишки знайшли на Запорізькому напрямку", – йдеться у повідомленні.

Єрмак додав, що українські експерти продовжують досліджувати іноземні компоненти російського озброєння та передають цю інформацію партнерам, щоб унеможливити постачання цих компонентів до РФ.

Нагадаємо, у серпні міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака підготувала новий аналіз щодо російського озброєння та іноземних компонентів в ньому. За словами Єрмака, 69% компонентів російських дронів походить від західних фірм. Деякі компоненти досі можна придбати на загальнодоступних платформах.