Унаслідок ранкового обстрілу Херсонської області загинула жінка

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

Вранці 2 листопада російська армія обстріляла Станіслав Херсонської області, внаслідок чого загинула жінка.

Ворог відкрив вогонь близько 4 години ранку. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"На подвір’ї домоволодіння загинула 81-річна жінка", – йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що внаслідок вчорашніх обстрілів Херсонської області загинули троє цивільних, іще четверо були поранені. Росіяни скинули 34 керовані авіабомби та били з іншого озброєння.