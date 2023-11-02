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Унаслідок ранкового обстрілу Херсонської області загинула жінка

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством. 

Вранці 2 листопада російська армія обстріляла Станіслав Херсонської області, внаслідок чого загинула жінка.

Ворог відкрив вогонь близько 4 години ранку. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"На подвір’ї домоволодіння загинула 81-річна жінка", – йдеться у повідомленні. 

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що внаслідок вчорашніх обстрілів Херсонської області загинули троє цивільних, іще четверо були поранені. Росіяни скинули 34 керовані авіабомби та били з іншого озброєння. 

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