Ворог обстріляв за добу чотири райони Харківщини, поранена жінка

Минулої доби, 1 листопада, ворог продовжував масовані обстріли Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Зелений Гай Ізюмського району зазнала поранення 61-річна жінка, госпіталізована в стані середньої тяжкості. У місті Вовчанськ Чугуївського району через обстріли пошкоджено житлові будинки, ветеринарну лабораторію, приміщення агропідприємства.

У селі Устинівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та с/г техніку, у селі Курилівка – будинок та господарчу споруду.

Також під ударами ворога були місто Куп'янськ, селище Дворічна, село Кругляківка Куп'янського району, села Першотравневе, Борисівка Харківського району, Охрімівка Чугуївського району та інші населені пункти.

В селі Піски-Радьківські Ізюмського району 35-річний місцевий житель на власному подвір'ї наступив на протипіхотну міну "Пелюстка". Госпіталізований з пораненням.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 11 га території та знешкодили 61 вибухонебезпечний предмет.

Ворог не припиняє спроб іти в наступ на Куп’янському напрямку. За добу наші захисники відбили близько 10 ворожих атак в районах Синьківки та Іванівки.

Нагадаємо, за останні дні з Куп’янська евакуювали 73 дитини з родинами. Усіх евакуйованих забезпечили житлом та постійною підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій. Харківська ОВА закликала жителів Куп’янського району евакуюватися через збільшення інтенсивності ворожих обстрілів.