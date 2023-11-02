Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
Помер головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков
Помер головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков
Печерський райсуд відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Нацслужби здоров'я Гусак (оновлено)
Печерський райсуд відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Нацслужби здоров'я Гусак (оновлено)
Група республіканців назвала вимоги для надання подальшої підтримки Україні: хочуть оцінок та критеріїв завершення війни
Група республіканців назвала вимоги для надання подальшої підтримки Україні: хочуть оцінок та критеріїв завершення війни
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Генштаб оцінив втрати російської армії у війні проти України у 301 490 осіб
Генштаб оцінив втрати російської армії у війні проти України у 301 490 осіб
Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог обстріляв за добу чотири райони Харківщини, поранена жінка

Пошкоджені будинки, приміщення ветеринарної лабораторії та агропідприємства.

Ворог обстріляв за добу чотири райони Харківщини, поранена жінка
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов

Минулої доби, 1 листопада, ворог продовжував масовані обстріли Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Зелений Гай Ізюмського району зазнала поранення 61-річна жінка, госпіталізована в стані середньої тяжкості. У місті Вовчанськ Чугуївського району через обстріли пошкоджено житлові будинки, ветеринарну лабораторію, приміщення агропідприємства.

У селі Устинівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та с/г техніку, у селі Курилівка – будинок та господарчу споруду.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Також під ударами ворога були місто Куп'янськ, селище Дворічна, село Кругляківка Куп'янського району, села Першотравневе, Борисівка Харківського району, Охрімівка Чугуївського району та інші населені пункти.

В селі Піски-Радьківські Ізюмського району 35-річний місцевий житель на власному подвір'ї наступив на протипіхотну міну "Пелюстка". Госпіталізований з пораненням.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 11 га території та знешкодили 61 вибухонебезпечний предмет.

Ворог не припиняє спроб іти в наступ на Куп’янському напрямку. За добу наші захисники відбили близько 10 ворожих атак в районах Синьківки та Іванівки.

Нагадаємо, за останні дні з Куп’янська евакуювали 73 дитини з родинами. Усіх евакуйованих забезпечили житлом та постійною підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій. Харківська ОВА закликала жителів Куп’янського району евакуюватися через збільшення інтенсивності ворожих обстрілів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies