Сили ППО знищили ворожу ракету над Дніпропетровщиною

Цієї ночі захисники неба з ПвК "Схід" збили над Дніпропетровською областю ворожу ракету.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, уламки впали у Дніпровському районі. Зайнялася суха трава, вогнеборці пожежу загасили. Знищені дві господарські споруди. У трьох приватних будинках вибило вікна. Люди цілі.

По Зеленодольській громаді Криворізького району ворог поцілив з артилерії. Загиблих та поранених немає.

Нагадаємо, вчора зранку ворог атакував безпілотником Нікополь. Загинула жінка, поранено шестеро людей. Пошкоджені аптека, два магазини, п’ятиповерхівка та приватне підприємство.

Вдень російська армія знову завдала ударів по Марганецькій громаді Нікопольського району. Внаслідок обстрілів постраждала 42-річна жінка.