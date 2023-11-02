Правоохоронці евакуювали на Херсонщині дві сім’ї з дітьми

Працівники поліції Херсонської області евакуювали дві сім’ї з дітьми з Веселого та Берислава.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

В поліції наголосили, що по цим населеним пунктам російська армія завдає ударів з авіації та мало не щогодини обстрілює з різного озброєння. Через це залишатися там небезпечно для життя.

Поліцейські успішно доставили до безпечного місця подружжя з півторамісячним сином та жінку з 16-річною донькою.

Волонтери мають супроводити евакуйованих до інших регіонів України. Там вони будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.

Як раніше повідомлялось, на Херсонщині під час обов'язкової евакуації з небезпечних зон вивезли 287 дітей із сімʼями. Втім, на небезпечній території ще залишається 497 дітей.