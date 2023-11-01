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Загрози нападу з боку Білорусі наразі немає, - розвідка

Ситуація на білоруському напрямку контрольована.

Загрози нападу з боку Білорусі наразі немає, - розвідка
Фото: скріншот

Українська розвідка наразі не бачить ознак загрози нападу з боку Республіки Білорусь.

Про це повідомив представник ГУ розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Глобально ситуація не змінилась. Найближчим часом загрози, про яку часто намагались вкидати різноманітні російські ІПСО, про напад з боку Білорусі - немає", - зазначив Юсов.

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Він наголосив, що ситуація на білоруському напрямку контрольована, він відстежується та моніториться. 

Крім того, українсько-білоруський кордон продовжують укріплювати.

Як раніше повідомлялось, втягнення білоруської армії у наземну операцію у війні проти України є стратегічним завданням Кремля. 

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