Загрози нападу з боку Білорусі наразі немає, - розвідка

Українська розвідка наразі не бачить ознак загрози нападу з боку Республіки Білорусь.

Про це повідомив представник ГУ розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Глобально ситуація не змінилась. Найближчим часом загрози, про яку часто намагались вкидати різноманітні російські ІПСО, про напад з боку Білорусі - немає", - зазначив Юсов.

Він наголосив, що ситуація на білоруському напрямку контрольована, він відстежується та моніториться.

Крім того, українсько-білоруський кордон продовжують укріплювати.

Як раніше повідомлялось, втягнення білоруської армії у наземну операцію у війні проти України є стратегічним завданням Кремля.