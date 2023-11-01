Нелегалів виявили прикордонники за допомогою безпілотника з тепловізором.

Прикордонники виявили та перехопили групу з 8-ми чоловіків у Одеській області на шляху до Молдови.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Спроба таємно потрапити за кордон знову виявилася даремною через хибні поради в закритому телеграм-каналі та завдяки оперативним діям прикордонного наряду, “озброєного” безпілотником з тепловізором”, - йдеться у повідомленні.

В ДПСУ додали, що всіх порушників було притягнуто до адмінвідповідальності.

Як раніше повідомлялось, СБУ затримала в Одеській області організатора злочинної схеми незаконного вивезення чоловіків призовного віку на територію невизнаного Придністров'я.