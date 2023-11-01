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Чернігівська міськрада здавала в оренду землю окупантам після початку повномасштабного вторгнення

Ставка за оренду землі вказнана у договорі в 6 разів менша за мінімальну.

Чернігівська міськрада здавала в оренду землю окупантам після початку повномасштабного вторгнення
Фото: pershij.com.ua

Чернігівська міськрада уклала договори про оренду земельних ділянок з громадянами РФ через пів року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Держаудитслужба.

Відомо, що начальник управління земельних ресурсів Чернігівської міськради уклав договори з росіянами на дві присадибні ділянки за ставкою, значно нижчою, ніж мінімально можлива відповідно до чинного законодавства – 0,5 % нормативно-грошової оцінки землі (мінімальний розмір орендної плати в Україні – 3%).

Уряд Чехії скасував постанови комуністичних урядів, на підставі яких країна безкоштовно надала Росії десятки земельних ділянок. Тепер урґд вимагатиме від Росії орендну плату за землю, надану російському посольству

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