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Чехія вимагатиме від Росії орендну плату за землю, надану російському посольству, - прем'єр

"Росія тривалий час не використовувала ці землі в дипломатичних цілях", - заявив Петр Фіала.

Чехія вимагатиме від Росії орендну плату за землю, надану російському посольству, - прем'єр

Уряд Чехії скасував постанови комуністичних урядів, на підставі яких країна безкоштовно надала Росії десятки земельних ділянок.

Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

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За його словами, такий крок "призведе до вирівнювання відносин з Росією". 

"Росія тривалий час не використовувала ці землі в дипломатичних цілях, що вже тоді було однією з умов цих постанов. Росія не відреагувала на неодноразові попередження чеської сторони, що ситуацію потрібно вирішувати. Тому ми пішли на скасування цих постанов і налагодження стосунків", - йдеться в дописі Фіали у твітері.

Чеський прем'єр додав, що його держава вимагатиме від Росії орендну плату за ці ділянки.

Нагадаємо, минулого місяця депутати Київської міської ради проголосували за розірвання угоди про оренду землі з посольством Російської Федерації в Україні.

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