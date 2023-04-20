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Київрада розірвала договір оренди землі з посольством РФ

Також рада звернулася до Кабінету Міністрів щодо повернення майна дипустанови до власності держави.

Київрада розірвала договір оренди землі з посольством РФ
Фото: Борис Корпусенко/ «Вечірній Київ»

Депутати Київської міської ради на пленарному засіданні 20 квітня проголосували за розірвання угоди про оренду землі з посольством Російської Федерації в Україні.

Як повідомив на своїх сторінках у соцмережах міський голова столиці Віталій Кличко, Київрада звернулася до Кабінету Міністрів щодо повернення майна дипустанови до власності української держави.

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За інформацією "Суспільного", рішення про розірвання договору угоди про оренду землі підтримали 73 депутати.

Нагадаємо, цьогоріч у лютому вулицю, на якій розташоване російське посольство в Лондоні, перейменували на Kyiv Road. Торік Ризька міська рада ухвалила рішення перейменувати вулицю, на якій розташоване посольство Росії, на вулицю Незалежності України.

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