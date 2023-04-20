Київрада розірвала договір оренди землі з посольством РФ

Також рада звернулася до Кабінету Міністрів щодо повернення майна дипустанови до власності держави.

Депутати Київської міської ради на пленарному засіданні 20 квітня проголосували за розірвання угоди про оренду землі з посольством Російської Федерації в Україні.

Як повідомив на своїх сторінках у соцмережах міський голова столиці Віталій Кличко, Київрада звернулася до Кабінету Міністрів щодо повернення майна дипустанови до власності української держави.

За інформацією "Суспільного", рішення про розірвання договору угоди про оренду землі підтримали 73 депутати.

Нагадаємо, цьогоріч у лютому вулицю, на якій розташоване російське посольство в Лондоні, перейменували на Kyiv Road. Торік Ризька міська рада ухвалила рішення перейменувати вулицю, на якій розташоване посольство Росії, на вулицю Незалежності України.