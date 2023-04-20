Швейцарія ввела санкції проти ПВК “Вагнер” та РІА ФАН

Швейцарія ввела санкції проти ПВК “Вагнер” та російського РІА ФАН.

Про це повідомляє Міністерство економіки країни.

“Міністерство економіки, освіти та досліджень, відповідальне за запровадження санкцій, сьогодні додало Wagner Group та інформаційне агентство RIA FAN до списку санкцій Швейцарії проти Росії. Зміни набувають чинності з 18:00 20 квітня”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 14 квітня ЄС ввів санкції проти групи “Вагнера” за активну участь у військовій агресії Росії проти України.

Водночас ЄС наклав санкції на російське інформаційне агентство РІА ФАН за поширення проурядової пропаганди та дезінформації.

Також Міністерство нагадало, що 10 квітня ЄС наклав заборону на трансляцію та рекламу телеканалів RT Arabic та Sputnik Arabic. Обидва канали відіграють значну роль у системній міжнародній кампанії російського уряду з маніпулювання ЗМІ та фальсифікації фактів. Проте поки ці два ЗМІ не будуть заблоковані в Швейцарії, на них діятиме заборона на рекламу.

Раніше повідомлялось, що Швейцарія збільшила експорт своєї фармацевтичної продукції на 40% за рахунок Росії. Дві третини швейцарського експорту до РФ припадає на фармацевтичну галузь.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти підприємств, пов'язаних з Усмановим та компанією "Росатом". Також під обмеження потрапив угорський банк, який РФ може використовувати для операцій розвідки.