«Євросолідарність» запропонувала, де взяти 90 млрд грн на доплати 30 тисяч військовим

Народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» ініціюють поправки до закону, які дозволяють перерозподілити понад 90 мільярдів гривень на доплати 30 тисяч військовим.



Як заявила на брифінгу народна депутатка Ніна Южаніна, рішення скоротити виплати військовим у січні 2023 року було неконституційним. «Це несправедливий підхід, тому що якщо не вистачає в бюджеті коштів, то влада має про це говорити, має запропонувати секвестр бюджету», – вважає Южаніна.

За її словами, кошти можна вивільнити з Дорожнього фонду, фінансування телемарафону, а також скоротивши витрати прокуратури, ДБР. Крім того, додатково можна збільшити дохідну частину, вивівши з тіні гральний бізнес та припинивши нелегальне виробництво тютюнових виробів.

«Ми подивилися уважно на бюджет і пропонуємо скорочення видатків на Дорожній фонд. Ми безболісно ми можемо взяти 75% з коштів, запланованих на будівництво доріг», – говорить Южаніна.

«Друга стаття – це погашення боргових зобов’язань. Є заява Шмигаля, що 18 мільярдів не будуть сплачуватися по борговим зобов’язанням, оскільки вони відтерміновані до 2024 року. Отже, це – кошти вільні. Таким чином з Дорожнього фонду ми можемо взяти 51 мільярд 136 мільйонів гривень», – зазначає Ніна Южаніна.

Вона зауважила, що витрати на фінансування телемарафону у цьому році збільшені на 1 мільярд 666 мільйонів: «треба привести кількість витрачання коштів до рівня 2022 року. Саме на цю суму збільшено витрати у 2023 році, в той час коли військовим немає коштів».

«Чому прокуратурі збільшили більше ніж усім – на 731 мільйон? Таке ж саме непропорційне збільшення зробили ДБР на 379 мільйонів. Давайте жити усі за однаковими правилами», – наголошує депутатка.

«Давайте розглянемо дохідну частину. 180 мільярдів – це нелегальний оборот через схеми з банками, які провели у сфері грального бізнесу. Якщо гральний бізнес в легальній площині, влада має отримати у бюджет 2023 року 23 мільярди 166 мільйонів. Це податок на доходи і військовий збір з виграшів гравців», – говорить Южаніна.

«Через зерновий коридор за декілька місяців було фіктивно завантажено зернових на 79 мільярдів гривень. Це до 300 компаній, які не вирощували зернові в Україні, закупили їх за безцінь у фермерів. Якщо застосувати норму прийнятого закону про експортне забезпечення, то ми отримуємо 11 мільярдів 98 мільйонів податку на додану вартість», – пояснює Южаніна.



Також якщо вивести тютюновий ринок з тіні, прямовуючи всі надходження до державного бюджету, ми отримуємо додатково трошки більше 2,5 мільярдів гривень, зазначає депутатка.

«Таким чином ми сконцентруємо в бюджеті 90 мільярдів 715 мільйонів. Ми пропонуємо встановити, що ці всі види додаткових доходів і перерозподілу витрат ми маємо спрямувати виключно на відновлення виплат військовослужбовцям ЗСУ щомісячної додаткової винагороди в розмірі 30 тисяч гривень, незалежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби», – резюмує Южаніна.

«Ми щотижня буваємо на зустрічах з військовими, на лінії фронту, на полігонах. Ті підрозділи, які вийшли з лінії фронту на злагодження на полігоні, працюючи по двадцять годин на добу, освоюючи нову техніку, проходячи реабілітацію, отримують зарплату приблизно 22 тис грн. Це нормально для воюючої країни? При тому, що дуже часто воїни самі заправляють свої авто, а ще в них є родини, які треба утримувати. Дико чути, що 30 тис доплати для воїнів це забагато, коли бачимо по бюджету, що кошти є», – наголосила співголова фракції «Євросолідарність» Ірина Геращенко.

«Тому ми зареєстрували від нашої фракції поправки до законодавства і зміни до бюджету, на яких будемо наполягати. Скажіть, хто з вас згоден, щоб ваші податки йшли на олігархічні телеканали? Хто працює сьогодні в «марафоні»? 1+1, де досі 25% акцій їх каналу належить Медведчуку і його родині. «Інтер» – телеканал Фірташа. На цей рік без тендерів 500 мільйонів гривень розподілено для «марафону» на олігархічні телеканали», – констатувала Геращенко.



Також вона пропонує відмовитимся від доплат на округи «правильних» мажоритарних депутатів від влади, що складають 2 морд гривень.