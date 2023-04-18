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Китай заявив про готовність виступити посередником у мирних переговорах між Ізраїлем і Палестиною

Китай позиціонує себе як регіонального посередника після участі у відновленні зв'язків між Іраном і Саудівською Аравією.

Китай заявив про готовність виступити посередником у мирних переговорах між Ізраїлем і Палестиною
Ілюстративне фото: міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан із Конституцією КНР
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан (Qin Gang) заявив своїм ізраїльським і палестинським колегам, що його країна готова сприяти мирним переговорам між двома країнами.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на китайські державні ЗМІ.

Окремі телефонні розмови між міністром закордонних справ Китаю Цінь Ґаном та ізраїльськими та палестинськими топдипломатами відбулися на тлі нещодавніх кроків Пекіна позиціонувати себе як регіонального посередника.

Зокрема, під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном у понеділок, 17 квітня, Цинь заохочував до “кроків для відновлення мирних переговорів” і сказав, що Китай готовий забезпечити для цього відповідні умови.

Повідомляється, що в розмові з міністром закордонних справ Палестини Ріядом Аль-Малікі Цінь сказав, що Пекін підтримує якнайшвидше відновлення переговорів.

В обох дзвінках він наголошував на прагненні Китаю до мирних переговорів на основі урахування позицій обох країн. 

Переговори відбуваються в період зростання напруженості в Ізраїлі. Сутички в мечеті Аль-Акса в Єрусалимі на початку цього місяця викликали осуд з боку арабських країн у всьому регіоні. Саудівська Аравія, з якою Ізраїль сподівається нормалізувати відносини, заявила, що “штурм” Ізраїлем Аль-Акси підриває мирні зусилля. Ізраїль після заворушень у мечеті зазнав обстрілів. 

Нагадаємо, Пекін невдоволений, що санкції США проти РФ зачепили китайські компанії. Раніше США додали деяких китайських дистриб'юторів електронних компонентів в експортний чорний список.

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