Весь російський народ є воєнними злочинцями, - Зарівна про вбивства "вагнерівцями" дітей

Росіяни - це нація, що вбиває дітей. Так зізнання “вагнерівців” щодо вбивства дітей в Бахмуті і Соледарі прокоментувала радниця голови Офісу президента Дар’я Зарівна.

“Це публічне зізнання в геноциді. Вони викрали тисячі українських дітей, приховують це, як і те, що з ними зараз. Світ не може мовчати, бо саме зараз у Європі відбуваються воєнні злочини. Скільки ще вони вбили? Ми не знаємо масштабів таких дій на окупованих територіях”, - зазначила Зарівна.

За її словами, росіяни відповідатимуть за законом.

“Путін - воєнний злочинець. Пригожин, все командування російської армії і, головне - російський народ. Ми повинні говорити, що ціла країна, весь її народ є воєнними злочинцями. Нація, що вбиває дітей. Ця нація відповідатиме за все. Ми повинні повернути всіх і покарати всіх. Світ не має більше закривати очей”, - резюмувала Зарівна.

Нагадаємо, в інтерв'ю засновнику проєкту Gulagu.net Володимиру Осєчкіну колишній засуджений із саратовської ІЧ-13 Азамат Улдаров та колишній ув'язнений із воронезької ІЧ-1 Олексій Савічов розповіли про воєнні злочини проти мирних українців у Бахмуті та Соледарі, зокрема, про вбивства дітей, підлітків, поранених військовополонених.