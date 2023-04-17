Україна повернула ще 130 полонених: військових, прикордонників, нацгвардійців, моряків
Україна повернула ще 130 полонених: військових, прикордонників, нацгвардійців, моряків
Договірний бій
Договірний бій
З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar
З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
В Індії засудженого ексдепутата та його брата застрелили під час прямого ефіру. Нападники видали себе за журналістів
В Індії засудженого ексдепутата та його брата застрелили під час прямого ефіру. Нападники видали себе за журналістів
Керівник повітряного десанту Росії, схоже, повернув собі вагому роль у веденні війни в Україні, – МО Британії
Керівник повітряного десанту Росії, схоже, повернув собі вагому роль у веденні війни в Україні, – МО Британії
Храми УПЦ МП, які зруйнувала Росія – рахунок на сотні (ФОТО)
Храми УПЦ МП, які зруйнувала Росія – рахунок на сотні (ФОТО)
ГоловнаПолітика

Весь російський народ є воєнними злочинцями, - Зарівна про вбивства "вагнерівцями" дітей

Відповідати має уся країна, вважає радниця Єрмака.

Весь російський народ є воєнними злочинцями, - Зарівна про вбивства "вагнерівцями" дітей
Фото: Пресслужба

Росіяни - це нація, що вбиває дітей. Так зізнання “вагнерівців” щодо вбивства дітей в Бахмуті і Соледарі прокоментувала радниця голови Офісу президента Дар’я Зарівна. 

“Це публічне зізнання в геноциді. Вони викрали тисячі українських дітей, приховують це, як і те, що з ними зараз. Світ не може мовчати, бо саме зараз у Європі відбуваються воєнні злочини. Скільки ще вони вбили? Ми не знаємо масштабів таких дій на окупованих територіях”, - зазначила Зарівна. 

За її словами, росіяни відповідатимуть за законом. 

“Путін - воєнний злочинець. Пригожин, все командування російської армії і, головне - російський народ. Ми повинні говорити, що ціла країна, весь її народ є воєнними злочинцями. Нація, що вбиває дітей. Ця нація відповідатиме за все. Ми повинні повернути всіх і покарати всіх. Світ не має більше закривати очей”, - резюмувала Зарівна. 

Нагадаємо, в інтерв'ю засновнику проєкту Gulagu.net Володимиру Осєчкіну колишній засуджений із саратовської ІЧ-13 Азамат Улдаров та колишній ув'язнений із воронезької ІЧ-1 Олексій Савічов розповіли про воєнні злочини проти мирних українців у Бахмуті та Соледарі, зокрема, про вбивства дітей, підлітків, поранених військовополонених.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies