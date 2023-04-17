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Роcія намагається вдавати, що не викрадає українських дітей, - Зарівна

Росіяни вдаються до маніпуляцій, щоб приховати злочини, зазначила помічниця голови ОП.

Роcія намагається вдавати, що не викрадає українських дітей, - Зарівна
Фото: t.me/dashazarivna

Роcія намагається вдавати, що не викрадає українських дітей та повертає їх. Про це заявила помічниця голови Офісу президента Андрія Єрмака Дар’я Зарівна. 

“Нещодавно так званий дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова, на яку у березні Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт, як і на Путіна, заявила, що родичам передали українських дітей, які відпочивали в Краснодарському краї і затрималися з поверненням.

Але це замилювання очей та відверта політична брехня. Відео з щасливими російськими мамусями, які всиновлюють викрадених дітей, - зафіксовані в якості доказів”, - зазначила Зарівна. 

Вона зазначила, що це за допомогою таких маніпуляцій Росія намагається виходити з ситуацій, коли не виходить приховувати злочини і вони стають публічними. 

При цьому Зарівна нагадала, що наразі ідентифіковані понад 19 тисяч наших дітей, які були незаконно депортовані до РФ. Але цифра може бути значно більшою.

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