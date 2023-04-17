"Український свідок" показав, як бійці РДК воюють на боці України

За словами начальника штаба, метою РДК, є закінчення війни на умовах України, покарання усіх винних в агресії та демонтаж Росії як держави.

Русский Добровольческий Корпус - це підрозділ, сформований влітку 2022 року. У його лавах перебуває чимало колишніх російських військових і навіть спецпризначенців, які вирішили на території України боротися із путінським режимом.

На відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", - представники РДК, які в Україні воюють проти росіян.

Вони воювали в Ірпені, Мощуні, на Миколаївщині, Харківщині, на Запоріжжі та на Донеччині. В якийсь момент РДК перекваліфікувався на спецоперації. "Це - острів Зміїний, Каховка, Брянськ", - пояснює начальник штабу корпусу із позивним Фортуна.

Фортуна народився у Новосибірську, але з 2017 року живе в Україні. Він брав участь в операції РДК у Брянській області: 2 березня 2023 року бійці підрозділу перетнули державний кордон РФ. А за кілька днів після зйомок цього матеріалу вони зробили це знову.

Сам Фортуна розповідає, що поки жив у Росії, боровся проти режиму Путіна. Він належав до руху, представники якого зривали державні мітинги - і навіть підпалювали офіси "Єдиної Росії" та управління ФСБ.

"Фактично всі бійці РДК - добровольці. Серед них є і колишні російські військові", - каже Фортуна.

Одним із таких військових є боєць із позивним Ланс. Він брав участь у штурмі Мар’їнки та в Широкинській операції, бився із росіянами та проросійськими найманцями під Іловайськом. Був у складі Першої штурмової роти Да Вінчі. Ланс родом з Іваново, у минулому — представник націоналістичного руху. У 2014 році він підтримав полк Азов.

"Конфлікт на південному сході України - це був конфлікт Росії з Україною. Я зрозумів, що залишатись осторонь для мене неприйнятно", - каже Ланс.

Особовий склад РДК - це виключно росіяни. Переважно, громадяни РФ, але до лав корпусу можуть приєднатись і особи без російського громадянства, якщо вони є етнічними росіянами. "Раніше брали всіх, а тепер цікавимося, чим та людина може бути нам корисна. Також кандидат має пройти низку перевірок, включаючи поліграф", - розповідає Фортуна.

Однією зі знакових операцій РДК, про яку вони можуть розповідати публічно, була операція в Каховці у січні 2023 року. Завданням бійців корпусу було знищення прихованого командного пункту військ РФ. «

"Взяли полоненого, залишили вбитими більше десятка російських солдатів", - ділиться деталями операції військовий із позивним Могила.

Цей боєць приїхав в Україну із Татарстану. Доброволець розповів цікаві речі про відчуття страху на війні. "Йти воювати треба не із думками про те, що тебе тут застрелять. А про те, що ти прийшов вбивати, ти прийшов знищувати ворога. Тоді відчуття страху притупляється миттєво", - каже він.

Ставлення до росії у бійців - без оптимізму. "Зараз всі явки та голоси намалюють, зараз вже момент втрачено, - каже Фортуна. - Немає пасіонаріїв в країні. Років п’ятнадцять тому ще можна було щось змінити, зараз вже ні. Навіть якщо всі проголосують проти путіна, ми все-одно побачимо Путіна".

Метою РДК, за словами начальника штаба, є закінчення війни на умовах України, покарання усіх винних в агресії та демонтаж Росії як держави.

Фото: Український свідок

Як можна подати заявку про приєднання до РДК? “Це можна зробити через будь-які соцмережі”, - каже Фортуна. Хоча часом буває, що всі бійці корпусу перебувають на бойових завданнях, тому заявки залишаються без відповіді. Крім того, є певні складнощі із тим, аби переправити людину в Україну з Європи чи з Росії. Але навіть попри це, заяви на вступ до РДК приходять постійно, а кількість бійців зростає.

Фото: Український свідок

Нагадаємо, від самого свого заснування РДК викликав нервову реакцію в пулу довколакремлівських коментаторів – власне, як і будь-яка ініціатива за участі росіян, що формально спрямована проти чинного російського режиму.

Нещодавно це формування, що входить у склад Інтернаціонального легіону територіальної оборони, фігурувало в низці публікацій федеральних медіа і телеграм-каналів – з приводу “атаки на Любечани” у Брянській області. Автори російських ЗМІ не шкодували епітетів для окремих представників РДК, як, наприклад, Дениса Капустіна, якого пізніше Росія внесла у список терористів та екстремістів. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "РДК vs РосДК: коли “російський” не просто прикметник".