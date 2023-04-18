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В Україні залишаються підтопленими 1 564 дворогосподарств, – ДСНС

Темпи підняття рівня води у річках знижуються.

В Україні залишаються підтопленими 1 564 дворогосподарств, – ДСНС
Фото: ДСНС

Станом на ранок 18 квітня в північних областях України спостерігається зниження темпу підняття рівня води в річках. При цьому підтопленими залишаються понад 1 500 дворогосподарств.

Про це повідомила Державна служба з надзвиайних ситуацій.

За інформацією Гідрометеорологічного центру, спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

"На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни. Залишаються підтоплені 1 564 дворогосподарств (Чернігівська – 474, Кіровоградська – 323, Дніпропетровська – 269, Київська – 210, Черкаська – 181 та Полтавська – 107) та 330 будинків (Дніпропетровська – 170, Кіровоградська – 87, Черкаська – 42, Чернігівська – 29 та Полтавська – 2)", – зазначили в ДСНС.

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У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 9 тис. 138 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1.

За минулу добу підрозділи ДСНС відкачали 2 тис. 995 кубометрів води. (з початку робіт – 15 тис. 184), перевезли 228 осіб (з початку робіт – 1 799).

З початку робіт до ліквідації наслідків водопілля та для допомоги людям було залучено 542 рятувальники та 230 одиниць техніки.

Нагадаємо, станом на 16 квітня в Україні підтопленими були близько 600 дворогосподарств та 28 житлових будинків. Підняття рівня води в областях повʼязано з опадами. 

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