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Росіяни вночі атакували безпілотниками об'єкт промислової інфраструктури на Миколаївщині

Попередньо, без жертв та постраждалих. Інформація уточнюється.

Росіяни вночі атакували безпілотниками об'єкт промислової інфраструктури на Миколаївщині
Фото: Анна Стешенко

У Баштанському районі Миколаївської області російські війська вночі атакували безпілотниками об'єкт промислової інфраструктури.

Про це повідомив у Telegram начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Баштанський район. Вночі 18 квітня, близько 02:30, в Снігурівській громаді ворог атакував ударними безпілотниками об'єкт промислової інфраструктури. Попередньо, без жертв та постраждалих. Більш детальна інформація уточнюється", –зазначив він.

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У самому Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Миколаївському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, у ніч на Великдень внаслідок російського обстрілу Снігурівської громади загинули 17-річний хлопець і 18-річна дівчина. Ворог вдарив, за попередніми даними, з С300.

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