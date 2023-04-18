Росіяни вночі атакували безпілотниками об'єкт промислової інфраструктури на Миколаївщині

Попередньо, без жертв та постраждалих. Інформація уточнюється.

У Баштанському районі Миколаївської області російські війська вночі атакували безпілотниками об'єкт промислової інфраструктури.

Про це повідомив у Telegram начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Баштанський район. Вночі 18 квітня, близько 02:30, в Снігурівській громаді ворог атакував ударними безпілотниками об'єкт промислової інфраструктури. Попередньо, без жертв та постраждалих. Більш детальна інформація уточнюється", –зазначив він.

У самому Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Миколаївському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, у ніч на Великдень внаслідок російського обстрілу Снігурівської громади загинули 17-річний хлопець і 18-річна дівчина. Ворог вдарив, за попередніми даними, з С300.