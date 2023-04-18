ДПСУ показала відео вуличних боїв у Бахмуті: подекуди окупантів та українських військових розділяють лічені метри

Один із захисників розповів, що декілька місяців тому вони вели бої в посадці, а тепер – у місті, серед забудови.

Державна прикордонна служба України показала відео із боями за Бахмут. Протистояння між українцями та окупантами перемістилися в центральну частину міста.

"Бої в щільній міській забудові точаться на мінімальних дистанціях. Подекуди окупантів та українських військових розділяють лічені метри, що вкрай ускладнює оборону. Водночас, жодних ознак «снарядного голоду», про який раніше заявляли в ПВК «Вагнер», тут не помічають. Натомість, відзначають зміни серед особового складу ворога. Разом з іншими силами оборони Бахмут продовжують захищати українські прикордонники", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Один із захисників розповів, що декілька місяців тому вони вели бої в посадці, а тепер – у місті, серед забудові. Дистанції такі, що ворог уже закидував гранатами: від пʼяти до десяти метрів.

Росіяни намагаються оточити будівлі з українськими військовими з усіх боків. За словами захисника, здебільшого тактика ворога така: заходить група з пʼяти-десяти окупантів, вони розвідують ситуацію, відкривають вогонь, щоб викликати вогонь українців у відповідь. Росіяни можуть підкрадатися і вести хаотичний вогонь, а коли виявляють вогонь у відповідь, починають штурм групами до 20 осіб. Вони намагаються обходити позицію українців з флангів та замикати в круг. При цьому стріляють росіяни з глушниками, щоб не можна було почути пострілу. Це вже не лише "зеки" з ПВК "Вагнера", які сунули вперед під обстрілами, а й дуже навчені люди.

За даними Міноборони, Москва кинула десантників на Бахмут через високі втрати "вагнерівців", що були там однією з головний бойових сил. За даними британського Міноборони, російський генерал-полковник Михайло Теплінський, що командує Повітряно-десантними військами Росії, схоже, повернув собі вагому роль у війні в Україні, після того як втратив її в січні 2023 року.