Головне за день. Понеділок, 17 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, понад 50 відбитих атак противника, ще дев'ять МіГів від Словаччини, моторошні зізнання " вагнерівців " . Яким запам’ятається 418-й день повномасштабної війни.

Українська розвідка знає особу росіянина, який стратив українського полоненого.

Про це розповів голова ГУ розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Якось так склалося, що вже майже всі з тих, хто робив подібні речі, де це було нам чітко відомо, – вони більше не існують. Тому не думаю, що ця людина стане винятком", – додав Буданов.

Однак голова розвідки не повідомив, де зараз перебуває російський військовий злочинець.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник зазнає чималих втрат та зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу на зазначених ділянках фронту наші захисники відбили понад 50 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Упродовж доби ворог завдав 34 авіаційних удари, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед цивільного населення.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Мерлін”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника і 1 ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 17 квітня – в нашій новині.

Словаччина уже передала Україні всі винищувачі МіГ, які збиралася – це 13 літаків. В березні українці отримали чотири літаки, тепер – решту девʼять, йдеться у повідомленні словацького міністерства оборони.

"Ця передача була здійснена наземним шляхом з огляду на найбільшу можливу безпеку, знову ж таки величезна подяка всім залученим компонентам, тому що в таких випадках це справді важлива та складна логістична операція", – підкреслив міністр оборони Словацької Республіки Ярослав Надь. Він нагадав, що літаки МіГ-29 є суттєвою опорою для України в її захисті від російської військової агресії та у захисті людських життів.

Словаччина погодилася передати Україні свої МіГи після аналогічного рішення Польщі. Деякі літаки мали технічні несправності. Надь припустив, що несправності в винищувачах могли бути навмисно спричинені російськими техніками, які до минулого року були присутні на авіабазі Сляч у Словаччині.

Колишні ув'язнені, яких завербували у ПВК "Вагнер", розповіли, що особисто Євген Пригожин віддавав злочинні накази про розстріли та вбивства українців. Про це йдеться в розслідуванні Gulagu.net.

В інтерв'ю засновнику проєкту Gulagu.net Володимиру Осєчкіну колишній засуджений із саратовської ІЧ-13 Азамат Улдаров та колишній ув'язнений із воронезької ІЧ-1 Олексій Савічов розповіли про воєнні злочини.

"Азамат та Олексій перебувають у Росії, 100% вони не перебувають під будь-яким впливом СБУ, ЦРУ тощо. Вони протягом тижня давали докладні і послідовні свідчення в ході відео та аудіоопитування і повідомили засновнику Gulagu.net Володимиру Осєчкіну жахливі подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків, підриву ями з більш ніж 50 пораненими полоненими тощо. "500-ми" (ті, хто вирішив залишити війну та відмовився виконувати накази про вбивство українців), зачистки житлових будинків із вбивством усіх, у тому числі дітей", – йдеться в розслідуванні.

Жахливі подробиці – в новині.

Московський суд засудив політика і журналіста Володимира Кара-Мурзу, соратника вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова, до 25 років колонії. Його обвинувачували в державній зраді, поширенні "фейків" про повномасштабне вторгнення Росії в Україну та причетності до "небажаної" організації – "Відкритої Росії" Ходорковського.

Також він має сплатити 400 000 рублів штрафу й не має права займатися журналістською діяльністю впродовж семи років у разі звільнення.

У 2022 році журналіст був заарештований за "фейки" про російську армію.

Докладніше – в новині.

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