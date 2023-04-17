Російський суд засудив опозиціонера Кара-Мурзу до 25 років позбавлення волі за "фейки про армію" і держзраду

Він був заарештований минулого року.

Московський суди засудив політика і журналіста Володимира Кара-Мурзу до 25 років колонії. Його обвинувачували в державній зраді, поширенні "фейків" про повномасштабне вторгнення Росії в Україну та діяльність "небажаної" організації – "Відкритої Росії" Ходорковського.

Також він має сплатити 400 000 рублів штрафу й не має права займатися журналістською діяльністю протягом семи років у разі звільнення. Як пише УП, Кара-Мурза був двічі отруєний – у 2015 і 2017 роках.

В 2015 він був госпіталізований, лікарі встановили хворобу нирок та інтоксикацію. Чоловік лікувався за кордоном, але потім повернувся до РФ. У 2017 його ушпиталили з аналогічними симптомами. За даними Bellingact, за три місяці перед першим "погіршенням самопочуття" чоловіка щонайменше чотири рази супроводжували можливі співробітники ФСБ.

В 2022 році журналіст був заарештований за "фейки" про російську армію.

Кара-Мурза був соратником Бориса Нємцова – вбитого російського опозиціонера.