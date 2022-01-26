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23 делегати ПАРЄ підтримали звернення про перевірку легітимності президентства Путіна

Текст документа підготував російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза. 

23 делегати ПАРЄ підтримали звернення про перевірку легітимності президентства Путіна
Фото: EPA/UPG

Член української парламентської делегації, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що 23 делегати Парламентської асамблеї Ради Європи підтримали звернення щодо перевірки нелегітимності президентства Володимира Путіна

Загалом до ПАРЄ входять 652 депутати: 326 головних представників та 326 "заступників", написав Гончаренко у соцмережах.

Текст звернення щодо нелегітимності Путіна підготував російський опозиціонер, соратник Бориса Нємцова Володимир Кара-Мурза. Як зазначив Гончаренко, такий документ уже є у Європарламенті, у Конгресі.

"Щойно разом із головою литовської делегації Емануелісом Зінгерисом подали цей документ до секретаріату ПАРЄ. Нас підтримали депутати з Естонії, Великої Британії, Ірландії, Німеччини, Литви, Латвії, України, Азербайджану", – зазначив український депутат.

Фото: @oleksiihoncharenko

Він нагадав, що ще 2020 року в Росії було прийнято поправки до Конституції, включаючи поправки про обнулення термінів Путіна. Таким чином, він зможе обіймати найвищу посаду в державі до 2036 року.

"Венеціанська комісія зазначала, що деякі поправки суперечать статтям Конституції. Тому ми закликаємо Парламентську Асамблею Ради Європи заслухати доповідь, щоб вивчити питання легітимності/нелегітимності обнулення термінів Путіна, а також законність повноважень майбутнього президента Росії у принципі", – пояснив Олексій Гончаренко.

Він додав, що ініціативу підтримали не лише литовці, українці та азербайджанці. Документ підписали також німці, британці, румуни, ірландці, латвійці.

Фото: @oleksiihoncharenko

1. Pieter OMTZIGT (The Netherlands / EPP)

2. Michael LINK (Germany / ALDE)

3. John Howell (United Kingdom / EC)

4. Emanuelis ZINGERIS (Lithuania / EPP)

5. Fiona O'LOUGHLIN (Ireland / ALDE)

6. Oleksii GONCHARENKO (Ukraine / EC)

7. Eerik-Niiles KROSS (Estonia / ALDE)

8. Gyde JENSEN (Germany / ALDE)

9. Uldis BUDRIĶIS (Latvia / EPP)

10. Iulian BULAI (Romania / ALDE)

11. Konstantin KUHLE (Germany / ALDE)

12. Mariia MEZENTSEVA (Ukraine / EPP)

13. Krista BAUMANE (Latvia / ALDE)

14. Erkin GADIRLI (Azerbaijan / EC)

15. Maria JUFEREVA-SKURATOVSKI (Estonia / ALDE)

16. Serhii SOBOLIEV (Ukraine / EPP)

17. Kęstutis MASIULIS (Lithuania / EPP)

18. Christoph Hoffmann (Germany / ALDE)

19. Raivo TAMM (Estonia / EPP)

20. Yevheniia KRAVCHUK (Ukraine / ALDE)

21. Yelyzaveta YASKO (Ukraine / EPP)

22. Arminas LYDEKA (Lithuania / ALDE)

23. Olena KHOMENKO (Ukraine / EC)

"Уся Європа розуміє, хто такий Путін і що з ним треба закінчувати мати справу", – резюмував Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, президент США Джо Байден допустив запровадження санкцій щодо російського президента Володимира Путіна в разі вторгнення РФ в Україну. Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що Британія без вагань запровадить санкції щодо Путіна в разі будь-яких провокацій чи агресії проти України.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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