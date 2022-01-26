Член української парламентської делегації, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що 23 делегати Парламентської асамблеї Ради Європи підтримали звернення щодо перевірки нелегітимності президентства Володимира Путіна.

Загалом до ПАРЄ входять 652 депутати: 326 головних представників та 326 "заступників", написав Гончаренко у соцмережах.

Текст звернення щодо нелегітимності Путіна підготував російський опозиціонер, соратник Бориса Нємцова Володимир Кара-Мурза. Як зазначив Гончаренко, такий документ уже є у Європарламенті, у Конгресі.

"Щойно разом із головою литовської делегації Емануелісом Зінгерисом подали цей документ до секретаріату ПАРЄ. Нас підтримали депутати з Естонії, Великої Британії, Ірландії, Німеччини, Литви, Латвії, України, Азербайджану", – зазначив український депутат.

Фото: @oleksiihoncharenko

Він нагадав, що ще 2020 року в Росії було прийнято поправки до Конституції, включаючи поправки про обнулення термінів Путіна. Таким чином, він зможе обіймати найвищу посаду в державі до 2036 року.

"Венеціанська комісія зазначала, що деякі поправки суперечать статтям Конституції. Тому ми закликаємо Парламентську Асамблею Ради Європи заслухати доповідь, щоб вивчити питання легітимності/нелегітимності обнулення термінів Путіна, а також законність повноважень майбутнього президента Росії у принципі", – пояснив Олексій Гончаренко.

Він додав, що ініціативу підтримали не лише литовці, українці та азербайджанці. Документ підписали також німці, британці, румуни, ірландці, латвійці.

Фото: @oleksiihoncharenko

1. Pieter OMTZIGT (The Netherlands / EPP)

2. Michael LINK (Germany / ALDE)

3. John Howell (United Kingdom / EC)

4. Emanuelis ZINGERIS (Lithuania / EPP)

5. Fiona O'LOUGHLIN (Ireland / ALDE)

6. Oleksii GONCHARENKO (Ukraine / EC)

7. Eerik-Niiles KROSS (Estonia / ALDE)

8. Gyde JENSEN (Germany / ALDE)

9. Uldis BUDRIĶIS (Latvia / EPP)

10. Iulian BULAI (Romania / ALDE)

11. Konstantin KUHLE (Germany / ALDE)

12. Mariia MEZENTSEVA (Ukraine / EPP)

13. Krista BAUMANE (Latvia / ALDE)

14. Erkin GADIRLI (Azerbaijan / EC)

15. Maria JUFEREVA-SKURATOVSKI (Estonia / ALDE)

16. Serhii SOBOLIEV (Ukraine / EPP)

17. Kęstutis MASIULIS (Lithuania / EPP)

18. Christoph Hoffmann (Germany / ALDE)

19. Raivo TAMM (Estonia / EPP)

20. Yevheniia KRAVCHUK (Ukraine / ALDE)

21. Yelyzaveta YASKO (Ukraine / EPP)

22. Arminas LYDEKA (Lithuania / ALDE)

23. Olena KHOMENKO (Ukraine / EC)

"Уся Європа розуміє, хто такий Путін і що з ним треба закінчувати мати справу", – резюмував Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, президент США Джо Байден допустив запровадження санкцій щодо російського президента Володимира Путіна в разі вторгнення РФ в Україну. Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що Британія без вагань запровадить санкції щодо Путіна в разі будь-яких провокацій чи агресії проти України.