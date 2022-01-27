Китай закликав врахувати вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" і повернутися до Мінських угод

Глава МЗС Китаю Ван І переконаний, що для залагодження "українського питання" потрібно повернутися до виконання Мінських домовленостей.
Про це він заявив у телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє китайське інформагентство "Сіньхуа".
"Мінські угоди, схвалені Радою Безпеки ООН, є основним політичним документом, визнаним усіма сторонами, і мають бути реалізовані практично. Китай підтримуватиме будь-які зусилля, які відповідають напрямку та духу цих угод", – зазначено в повідомленні.
Водночас голова китайського зовнішньополітичного відомства закликав усі сторони зберігати спокій і не робити нічого, що могло б стимулювати напруженість або роздмухати кризу.
Ван І наголосив, що безпека однієї країни не може бути досягнута через шкоду безпеці інших, а регіональна безпека може бути гарантована зміцненням чи навіть розширенням військових блоків.
За його словами, у 21-му столітті всі сторони повинні повністю відмовитися від менталітету холодної війни та сформувати збалансований, ефективний та стійкий механізм європейської безпеки шляхом переговорів, а "законні занепокоєння Росії щодо безпеки мають бути сприйняті серйозно і враховані".
Нагадаємо, вчора США надали письмову відповідь на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки". За даними ЗМІ, посол США Салліван доставив у російське МЗС два документи: один – від США, другий – від НАТО. Текст відповіді наразі не опубліковано.
В українському МЗС запевнили, що відповідь США щодо "гарантій безпеки" Росії враховує позиції України.
Так само вчора заступниця держсекретаря Венді Шерман заявила, що Сполучені Штати бачать усі ознаки підготовки Росією широкомасштабного наступу на Україну у середині лютого. Вона припустила, що лідер Китаю Сі Цзіньпін попросив Путіна відстрочити напад до завершення Олімпійських ігор у Пекіні.