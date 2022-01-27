Китай закликав врахувати вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" і повернутися до Мінських угод

Глава МЗС Китаю Ван І переконаний, що для залагодження "українського питання" потрібно повернутися до виконання Мінських домовленостей.

Про це він заявив у телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє китайське інформагентство "Сіньхуа".

"Мінські угоди, схвалені Радою Безпеки ООН, є основним політичним документом, визнаним усіма сторонами, і мають бути реалізовані практично. Китай підтримуватиме будь-які зусилля, які відповідають напрямку та духу цих угод", – зазначено в повідомленні.

Водночас голова китайського зовнішньополітичного відомства закликав усі сторони зберігати спокій і не робити нічого, що могло б стимулювати напруженість або роздмухати кризу.

Ван І наголосив, що безпека однієї країни не може бути досягнута через шкоду безпеці інших, а регіональна безпека може бути гарантована зміцненням чи навіть розширенням військових блоків.

За його словами, у 21-му столітті всі сторони повинні повністю відмовитися від менталітету холодної війни та сформувати збалансований, ефективний та стійкий механізм європейської безпеки шляхом переговорів, а "законні занепокоєння Росії щодо безпеки мають бути сприйняті серйозно і враховані".

Нагадаємо, вчора США надали письмову відповідь на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки". За даними ЗМІ, посол США Салліван доставив у російське МЗС два документи: один – від США, другий – від НАТО. Текст відповіді наразі не опубліковано.

В українському МЗС запевнили, що відповідь США щодо "гарантій безпеки" Росії враховує позиції України.