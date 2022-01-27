Голова комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції, народна депутатка фракції "ЄС" Інна Климпуш-Цинцадзе вважає, що Україну примушують виконати політичну частину Мінських домовленостей.

Про це народна депутатка заявила журналістам у кулуарах парламенту, коментуючи зустріч радників лідерів "нормандської четвірки".

Іванна Климпуш-Цинцадзе зауважила, що заяви щодо ревізії та аудиту в "нормандському форматі" викликають занепокоєння.

"Насторожив той факт, що йшлося про ревізію, аудит і так далі. Ми цього не потребуємо, бо мали до цього підхід, який вчора не прозвучав від представника України. Про те, що безпека – насамперед. І в мене є відчуття, що в цих перемовинах йдеться про виконання політичної частини "Мінська. Як на мене, це неприпустимо", – пояснила депутатка.

Як наголосила Климпуш-Цинцадзе, наразі взагалі невідомо, про що саме йдеться.

"Яка ревізія, який аудит і які зобов’язання, взяті під час паризької зустрічі на рівні лідерів країн "нормандського формату"? Українське суспільство до цього часу не знає, які конкретні зобов’язання ввяв на себе Володимир Зеленський під час паризької зустрічі", – сказала вона.

На думку народної депутатки, те, що зустріч нарешті відбулася, хоч Росія тривалий час від неї відмовлялася, – добре. Щодо рішень – буде відомо через два тижні, коли радники зустрінуться в Берліні.

Нагадаємо, вчора в Парижі відбулася зустріч радників лідерів у "нормандському форматі". Вона тривала понад сім годин.

Напередодні зустрічі у німецькій пресі з'явилась інформація про те, що політичні радники лідерів "нормандської четвірки" під час переговорів у Парижі планують обговорити дату прямих переговорів України з маріонетковими керівниками окупованих районів Донецької та Луганської областей. Тобто, серед іншого, "хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу".

В українській владі заперечили це і заявили, що новина німецьких ЗМІ про план визначення часу проведення переговорів України із бойовиками з "ЛДНР" щодо вирішення питання особливого статусу Донбасу є фейком.

Україну на зустрічі представляв голова Офісу президента Андрій Єрмак, Німеччину – зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Пльотнер, Францію – дипломатичний радник президента Еммануель Бонн, а Росію – заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак.