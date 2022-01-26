"Вторгнення Росії в Україну навряд чи відбудеться", – нардеп Мережко

Незважаючи на певний ризик нового відкритого вторгнення Росії в Україну, воно навряд чи відбудеться. З точки зору раціонального зовнішньополітичного розрахунку такий крок з боку президента РФ Володимира Путіна був би контрпродуктивним. Вірогідніше, що Путін розраховує на підрив України зсередини.

Таку думку висловив заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ), голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Народний депутат пояснив, що, по-перше, вторгнення призвело би до значної ізоляції режиму Путіна як з боку Заходу, так і з боку інших країн.

"Насамперед, на цей раз санкції з боку Заходу будуть набагато більш руйнівними для російської економіки і інтересів наближених до Путіна російських олігархів. Тобто існує також ризик того, що для російських олігархів Путін через його нерозсудливу і агресивну політику стає реальною загрозою для їхній статків", – зазначив Мережко.

За його словами, Китай у довгостроковій перспективі не зацікавлений в геополітичному посиленні Росії. Тому для нього вигідніша незалежна від Росії Україна.

По-друге, на думку нардепа, нова агресія Путіна проти України може призвести до зростання незадоволення його політикою всередині Росії. Також можливе посилення бажання дистанціюватися від Росії в тих сусідніх країнах, влада яких змушена займати проросійську позицію.

"Більш вірогідно, що Путін розраховує на підрив України зсередини, використовуючи зовнішню загрозу вторгнення з метою викликати непевність і паніку, що може негативно позначитися на стані української економіки та інвестиційного клімату. Разом з тим, не можна відкидати і зовнішню загрозу вторгнення, але чим більше ми будемо до неї готові, тим менше шансів на її здійснення", – підсумував голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики.

Нагадаємо, за підсумками засіданні РНБО 24 січня президент Володимир Зеленський у відеозверненні запевнив українців, що "все під контролем, причин для паніки немає". Учора ввечері глава держави звернувся до українців із закликом "мислити критично, логічно й позитивно" і відрізняти фейки від правди.