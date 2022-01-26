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У соборі Св. Володимира в Парижі розпочалася молитва за мир в Україні

Богослужіння розпочалося одночасно з переговорами у нормандському форматі.

У соборі Св. Володимира в Парижі розпочалася молитва за мир в Україні
Фото: facebook.com/cathedrale.st.volodymyr

Одночасно з переговорами у нормандському форматі на рівні політичних радників глав держав, які у цей час тривають у столиці Франції, в паризькому соборі Святого Володимира (УГКЦ) розпочалась молитва за мир в Україні.

Богослужіння відбувається в межах глобального молитовного стояння Української Греко-Католицької Церкви за мир в Україні. 

Як зазначається на сторінці паризького собору УГКЦ у фейсбуці, ланцюжок живої молитви сьогнодні з'єднає Київ, Мельбурн, Львів, Париж, Філадельфію, Івано-Франківськ, Рим, Зарваницю, Перемишль, Краматорськ, Вінніпег, Лондон.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск під час недільного звернення до паломників і вірян у Ватикані проголосив 26 січня 2022 року особливим днем молитви за мир в Україні. Він закликав світ до спільної молитви, щоб уникнути подальшої ескалації довкола України.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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