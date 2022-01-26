​Білий дім оприлюднив деталі економічних санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну

Білий дім оприлюднив деякі деталі економічних наслідків для Росії у разі її подальшого вторгнення в Україну.

Про це повідомила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова.

"Працюємо разом з нашими партнерами над ефективними санкціями як механізмом утримання Росії від повторної агресії", – написала вона у фейсбуці.

Маркарова розповіла, що 25 січня посадовці Адміністрації США провели телефонну конференцію для ЗМІ щодо економічних заходів Штатів та їхніх союзників і партнерів для стримування російської агресії проти України

Зокрема, було повідомлено, що США разом із іншими державами продовжують працювати над переліком жорстких економічних заходів, які будуть запроваджені проти Росії у разі її подальшого вторгнення до України та передбачають санкції "з масштабними наслідками, які не розглядалися у 2014 році".

"Підкреслено, що «поступовість» накладання санкцій закінчилася, і цього разу США «розпочнуть з вершини драбини ескалації та залишаться там» – зазначений сигнал доведено [до РФ] дуже чітко", – наголосила Маркарова.

На додаток до фінансових санкцій, які матимуть негайний та видимий ефект, США також готуються до застосування нових інструментів експортного контролю, що матимуть стратегічні наслідки для Росії в середньостроковій перспективі. Зокрема, розглядається можливість запровадження обмежень на постачання до РФ високотехнологічної продукції. При цьому передбачається заборона на експорт певних товарів та технологій, а також, потенційно, – заборона на постачання продукції не американського виробництва, що підпадає під режим експортного контролю з боку США.

"Враховуючи глобальне домінування США у сфері програмного забезпечення, технологій та інструментарію, варіанти запровадження експортного контролю завдадуть шкоди стратегічним амбіціям Путіна щодо індустріалізації економіки, зокрема – розробці штучного інтелекту, квантового обчислення, оборонній, аерокосмічній та іншим ключовим секторам економіки", – зазначила Маркарова.

При цьому зазначений список не є вичерпним переліком секторів російської економіки, що постраждають у результаті застосування американських обмежень. Наголошено, що США розглядають всі опції застосування санкцій]та єдині зі своїми союзниками та партнерами щодо рішучості з питання запровадження серйозних наслідків для Росії у разі її подальшого вторгнення до України.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що не відкидає персональних санкцій проти президента РФ Володимира Путіна у разі російського вторгнення в Україну.

США також попередили Мінськ про серйозні наслідки, якщо територію Білорусі використають для російського вторгнення в Україну.