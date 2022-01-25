Уряд Великобританії швидко й рішуче запровадить національні санкції проти Росії та російського президента Володимира Путіна в разі будь-яких провокацій чи агресії проти України.

Про це заявив прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час виступу у Палаті громад.

Він наголосив, що у разі російського вторгнення до України Великобританія швидко та рішуче запровадить національні санкції проти російськихТОП-чиновників та економіки РФ. Крім того, за словами Джонсона, Британія наполягає на посиленні пакету санкцій в НАТО.

"Українці мають повне моральне й законне право боронити свою країну, і я вважаю, що їхній опір буде запеклим і ненастанним. А кровопролиття дорівнюватиме жахіттям Чечні чи Боснії чи будь-якого конфлікту в Європі з 1945 року", - сказав Джонсон.

"Ми не можемо проміняти мрію єдиної і вільної Європи, яке постала в ті чудові 1989-1991 роки, і що вилікує поділ континенту від Залізної завіси. Ми не дозволимо знову звести цю завісу, ламаючи устрій європейської безпеки лишень тому, що Росія приставила пістолет до скронь України", - підкреслив прем’єр-міністр Великобританії.

If President Putin were to choose the path of bloodshed and destruction in Ukraine, he must realise that it would be both tragic and futile.



My full statement: https://t.co/Ff6LatbVu8 pic.twitter.com/aenTopTO5x — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 25, 2022

Раніше Борис Джонсон попередив Росію, що будь-яке подальше вторгнення в Україну стане для неї катастрофою.