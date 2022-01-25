Представника Росії Петра Толстого не обрали заступником голови ПАРЄ

Голова української делегації Марія Мезенцева зазначила, що такий результат - "червона картка" для Росії.

Заступника голови Держдуми Росії Петра Толстого на засіданні у вівторок не обрали заступником голови Парламентської Асамблеї Ради Європи. За нього віддали свої голоси 79 парламентарів, тоді як проти висловились 106.

Про це повідомила голова української делегації Марія Мезенцева.

"Пан Толстой, голова російської делегації не був обраний Віце-президентом ПАРЄ", - написала Мезенцева у Telegram.

Обрання Петра Толстого віце-президент ПАРЄ оскаржувала делегатка Латвії Кріста Бауман.

У своєму обгрунтуванні вона зазначила, що Толстой у низці публічних заяв протягом останніх років "продемонстрував повне нехтування цінностями Ради Європи, неповагу до прав людини, демократії та верховенства права".

"У своєму публічному дискурсі він погрожував демократично обраним лідерам іншої країни-члена Ради Європи, ставив під сумнів незалежність і територіальну цілісність кількох держав-членів Ради Європи", - йдеться у обгрунтуванні.

Серед прикладів неприйнятних висловлювань Толстого був наведений його виступ в ефірі телеканалу НТВ про Україну у жовтні 2021 року.

«Украина — это часть России. Вы в этом скоро убедитесь. А вот вся эта публика, которая ходит с фашистскими знаменами и зигует, побежит за натовскими самолетами, как бежали в Афганистане моджахеды, хватаясь за фюзеляж».



Пётр Толстой рассказал о будущем Незалежной pic.twitter.com/LU6hMEmwm3 — НТВ (@ntvru) October 16, 2021

"Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що як з юридичної, так і з етичної точки зору, пан Толстой не може представляти Асамблею в якості її віце-президента", - додала вона.

У коментарі LB.ua Марія Мезенцева звернула увагу на заяви Толстого і додала, що він не має права очолювати таку поважну організацію з 47 країн-членів.

"Це - червона картка для Росії і ми вважаємо це нашою спільною перемогою в Асамблеї, тому що багато країн-членів підтримали цю ініціативу", - сказала Мезенцева.

Нагадаємо, сьогодні члена української парламентської делегації, народного депутата Олексія Гончаренка обрали віце-президентом Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Цю посаду вперше отримав українець.