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У Раді федерації РФ закликали поставляти зброю терористам "ЛДНР"

Заступник голови Турчак заявив, що їм треба "оборонятися". 

У Раді федерації РФ закликали поставляти зброю терористам "ЛДНР"
Андрій Турчак
Фото: РБК

Перший заступник голови Ради Федерації Росії Андрій Турчак закликав російську владу постачати озброєння терористам "ЛДНР".

Він заявив, що їм потрібно "оборонятися" та "стримувати" Київ, який "готується до воєнної агресії". Про це пише ТАСС.

Турчак також висловив тривогу через постачання Україні американського летального озброєння

Андрій Турчак – секретар генеральної ради пропутінської партії "Єдина Росія". Є сином давнього соратника президента РФ Володимира Путіна Анатолія Турчака. Очолював делегацію "Єдиної Росії" на форумі, що проводився окупантами на захоплених українських територіях напередодні виборів до Держдуми.

Нагадаємо, Україна відкидає всі закиди країни-агресора щодо "воєнного наступу" на окуповані території і підтримує дипломатичний шлях вирішення конфлікту, розвʼязаного російською стороною в Донецькій та Луганській областях. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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